Son dakika… Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 33 bini aştı

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 494 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 3 bin 242 yeni vaka kayıtlara geçti. Açıklamada, toplam vaka sayısının 229 bin 705’e yükseldiği ifade edildi.

Birleşik Krallık genelinde durumu kritik olanların sayısı bin 559 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 94 bin 209 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Birleşik Krallık, dünya genelinde corona virüsüne bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. (Reuters, İHA)

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