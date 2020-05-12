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Son dakika… Birleşik Krallık’ta son durum: Bugün 627 ölüm kayıtlara geçti

Birleşik Krallık'ta corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

18:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Birleşik Krallık’ta son durum: Bugün 627 ölüm kayıtlara geçti

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, corona nedeniyle ülkede toplam ölü sayısı 32 bin 692’ye ulaştı.

Birleşik Krallık’ta son bir gün içinde 3 bin 403 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 226 bin 463 oldu.

Ülke genelinde yoğun bakımda olan kişi sayısının bin 559 olduğu ifade edilirken, açıklamada salgınla mücadelede bugüne kadar 2 milyon 7 bin 146 kişiye corona virüsü testi uygulandığı belirtildi.

Birleşik Krallık, dünya genelinde corona virüsü kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.(Reuters, İHA)

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