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Son dakika… Birleşik Krallık’ta can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Birleşik Krallık'ta corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 134 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 37 bin 48'e yükseldi.

17:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Birleşik Krallık’ta can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Birleşik Krallık’ta sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 4 bin 43 artarak 265 bin 227 oldu.

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Son güncelleme: 17:11 26.05.2020
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