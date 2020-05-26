Son dakika… Birleşik Krallık’ta can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Birleşik Krallık&#8217;ta sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 4 bin 43 artarak 265 bin 227 oldu.. AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-krallikta-son-durum-olu-sayisi-37-bini-asti-5837929","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-krallikta-son-durum-olu-sayisi-37-bini-asti-5837929","pageType":"yazi","pageIdentifier":5837929,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta can kaybu0131 ve vaka sayu0131su0131 au00e7u0131klandu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5837929,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-krallikta-son-durum-olu-sayisi-37-bini-asti-5837929/","headline":"Son dakika&#8230; Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta can kaybu0131 ve vaka sayu0131su0131 au00e7u0131klandu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-05-26 17:07:58","datePublished":"2020-05-26 17:07:58","dateModified":"2020-05-26 17:11:36","info":"{"seo_news":"false"}"});