Son dakika… Birleşik Krallık’ta yeni corona virüsü kararları!

Hükümetin corona virüsüyle ilgili günlük basın toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Birleşik Krallık’ta 15 Haziran’dan itibaren toplu taşımada maske takmanın zorunlu hale geleceğini söyledi. Kuralları ihlal eden yolcular toplu taşıma araçlarından indirilecek ve cezalandırılacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu süreçte toplu taşıma kullanımının azaldığını belirtirken, işe bisikletle giden insan sayısının ikiye katlandığını söyledi.

“Yeni bir ulaşım devriminin eşiğindeyiz. Bu yeşil bir ulaşım devrimi olacak” diyen Shapps, bisiklet kullanımını artırmak için insanlara bisiklet tamircilerinde harcayabilecekleri bir miktar hediye çeki vereceklerini, böylece insanların evlerindeki eski bisikletlerini tamir ederek toplu taşıma kullanmadan seyahat etmesini teşvik edeceklerini açıkladı.

JOHNSON’A GÖRE MASKE İŞE YARAMIYOR

Başbakan Boris Johnson Nisan sonunda maskelerle ilgili yaptığı bir açıklamada, maske takmanın salgına karşı işe yaramadığını fakat insanlara bir güven hissi verdiğini söylemişti.

Birleşik Krallık’ta dışarı çıkarken maske takmak zorunlu değil ve maske takmayan çok fazla kişi var. Dünya Sağlık Örgütü ise maske takmayı herkese tavsiye etmiyor. Örgüt yalnızca corona virüsü hastalarına ve bu hastalara bakan kişilere maske takma tavsiyesinde bulunuyor.

İLGİLİ HABER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı: Corona yazın biter mi?