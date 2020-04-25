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Son dakika… Birleşik Krallık’taki ölümler 20 bini aştı!

Corona virüsünden etkilenen bir başka Avrupa ülkesi Birleşik Krallık'ta can kaybı 20 bini geçti.

17:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Birleşik Krallık’taki ölümler 20 bini aştı!

Son 24 saat içinde İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’da Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 813 olarak açıklandı.

Son can kayıplarının ardından Birleşik Krallık’taki toplam can kaybı 20 bin 319’a yükselmiş oldu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Corona İngiltere İrlanda son dakika
Son güncelleme: 17:41 25.04.2020
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