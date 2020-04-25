Son dakika… Birleşik Krallık’taki ölümler 20 bini aştı!

Son 24 saat içinde İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya&#8217;da Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 813 olarak açıklandı.. Son can kayıplarının ardından Birleşik Krallık&#8217;taki toplam can kaybı 20 bin 319&#8217;a yükselmiş oldu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-kralliktaki-olumler-20-bini-asti-5774325","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-kralliktaki-olumler-20-bini-asti-5774325","pageType":"yazi","pageIdentifier":5774325,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Birleu015fik Krallu0131k&#8217;taki u00f6lu00fcmler 20 bini au015ftu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5774325,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-birlesik-kralliktaki-olumler-20-bini-asti-5774325/","headline":"Son dakika&#8230; Birleu015fik Krallu0131k&#8217;taki u00f6lu00fcmler 20 bini au015ftu0131!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Avrupa","Corona","\\u0130ngiltere","\\u0130rlanda","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-04-25 17:36:41","datePublished":"2020-04-25 17:36:41","dateModified":"2020-04-25 17:41:39","info":"{"seo_news":"false"}"});