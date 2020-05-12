Son dakika… Birleşik Krallık’tan felaket verileri: Corona mayısın başında böyleyse…

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Mayıs ayının başında derlenen verileri kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki toplam ölüm sayısının 40 bini geçtiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada İngiltere ve Galler’de 9 Mayıs’a kadar 35.044 ölüm açıklandığını duyuran yetkililer İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan gelen verilerle birlikte bu oranın 40 bin 11’e çıktığını açıkladı.

İTALYA VE İSPANYA’YI GERİDE BIRAKTI

Bu veriler Birleşik Krallık’ın Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olma konumunu perçinlediği görüldü. Resmi verilere göre İtalya’da 30.739 insan, İspanya’da 26.744 insan, Fransa’da ise 26.604 insan Covid-19’a bağlı sebeplerden yaşamını yitirdi. Almanya’da corona virüsünden ölenlerin sayısı ise 7.661 olarak kayıtlara geçti.