Son dakika… Birleşmiş Milletler’den kan donduran corona virüsü benzetmesi

Dünya çapında 860 binden fazla insanı hasta eden ve 42 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili kritik bir açıklama Birleşmiş Milletler’den geldi… Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, corona virüsünü İkinci Dünya Savaşı’na benzetti.

Guterres, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri dünyanın karşılaştığı en büyük sorun olarak tanımladığı corona virüsü ile ilgili olarak, “Bu kriz yakın geçmişte yaşananlara hiç benzemeyen bir gerilemeye sebep olabilir” ifadesini kullandı.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde konuşan Guterres, “Corona virüsü salgını toplumların temeline saldırıyor ve insanları öldürüyor” dedi.