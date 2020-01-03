Son dakika… Bölgeyi karıştıran saldırıya İran’dan peş peşe çok sert tepkiler

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif da Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü teyit etti. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin DAEŞ (IŞİD), El Nusra, El Kaide ve diğerleriyle savaşan en etkili güç olan General Süleymani’yi hedef alan ve suikastla öldüren uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerginliktir.”

Twitter mesajında Bakan Zarif, “ABD’nin bu külhani maceracılığının tüm sonuçlarının sorumluluğunu taşıdığını” da sözlerine ekledi.

Cevad Zarif’in bu mesajının ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Suçluları acı bir intikam bekliyor” açıklaması yaptı.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney üç günlük ulusal yas ilan ederken, “Tüm düşmanlar bilmelidir ki cihat direnişi iki kat motivasyonla sürecek ve bu kutsal savaşta kesin zafer savaşçılarımızı bekliyor” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD’den acı bir intikam alacağız” ifadelerini kullandı.

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