Son dakika… Bolsonaro’ya yapılan ikinci test de pozitif çıktı!

Corona virüsüne karşı alaycı ve umursamaz tavrı nedeniyle sıklıkla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta yapılan test sonucunda Covid-19 hastası olduğunu açıklamıştı.

Test sonucunu televizyonda naklen aktaran Devlet Başkanı Bolsonaro’nun bir hafta aradan sonra yeni bir test daha yaptırdığı belirtildi.

CNN’in Brezilya kanalında yer alan habere göre Bolsonaro’ya yapılan ikinci testin sonucu da pozitif çıktı.

Aradan bir hafta geçmesine rağmen Bolsonaro’nun henüz iyileşemediği bildirildi.

Jair Bolsonaro’nun ilk test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yakın mesai arkadaşları ve ailesine de test yapılmıştı.

Bolsonaro’nun eşi ve iki kızına yapılan testlerin sonucu negatif çıkmıştı.

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