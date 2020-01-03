Son dakika… Bomba gelişmenin ardından Trump’tan ilk mesaj

ABD lideri Trump’ın Twitter mesajı yaklaşık iki saat içerisinde 236 binden fazla beğeni aldı, 60 binden fazla paylaşıldı ve 50 bini aşkın yorum aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda öldürüldüğünü” duyurdu.
ABD’nin insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de öldüğü belirtildi.
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