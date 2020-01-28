Son dakika… Bomba iddia! Dünyayı savaşın eşiğine getiren suikastın planlayıcısı düşen uçaktaydı

Tahran Yönetimi’nin sözcüsü olarak nitelendirilen “Mizan” yayın kuruluşunun haberine göre; El Kaide lideri Usame bin Ladin‘in öldürüldüğü operasyonda da dahli olduğu iddia edilen Michael D’Andrea, dün Afganistan’ın Gazne vilayetinde düşen uçaktaydı.

Taliban, CIA‘e ait olduğunu öne sürdüğü uçağın düşmediğini, kendileri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak örgüt herhangi bir delil sunmadı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı‘nın (CIA) İran, Afganistan ve Irak’ta operasyonlarının başı olan “Dark Prince” (Karanlık Prens) lakaplı D’Andrea’nın, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik suikastı planladığı iddia ediliyor.

ABD’nin en önemli casuslarından biri olarak gösterilen D’Andrea, CIA’e İran’da Humeyni Devrimi‘nin gerçekleştirildiği 1979 yılında katıldı. D’Andrea, İran’daki operasyonları nedeniyle “Ayetullah Mike” takma ismiyle anılıyor.

SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ, İRAN MİSSİLLEME YAPTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD güçlerinin silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran ise bizzat ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirilen “Süleymani” suikastına 8 Ocak’ta yaptığı misillemeyle yanıt verdi.

İran güçleri ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

ABD Yönetimi, İran saldırısında can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Tahran ise “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikan askerinin öldüğünü öne sürdü.

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