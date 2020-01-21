Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bombalı saldırıda yaralanan Türkler ülkeye dönüyor

Somali'de üç gün önce Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef alan bombalı saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçildi. Türkiye yaralılar için askeri uçak gönderirken, o anlar uluslarası ajanslar tarafından görüntülendi.

Sozcu.com.tr
10:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bombalı saldırıda yaralanan Türkler ülkeye dönüyor

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na getirilen yaralı Türk vatandaşları görülüyor.

Askeri uçağa doğru götürülen yaralılara sağlık ekiplerinin yanı sıra Türk askerlerinin eşlik ettiği dikkat çekiyor.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 3 Türk ve 6 Somali vatandaşının tedavi için Türkiye’ye götürüldüğünü söyledi. Saldırıyla ilgili de konuşan Yılmaz, Bu bizim Somali’ye yardım etmemizi engelleyemez. Çalışmaya devam edeceğiz. Somali ve Türkiye’nin iyi ilişkileri var” dedi.

18 Ocak’ta Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana dalmıştı. Patlamada 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralanırken, Türk makamları da olayı doğrulamıştı.

Türk askerleri yaralılarla yakından ilgilendi.

2019’un  son günlerinde başkent Mogadişu'da bir güvenlik noktasına da bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.

bomba Sağlık Somali son dakika Terör terör örgütü Türkiye uçak
Son güncelleme: 10:51 21.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more