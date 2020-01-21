Son dakika… Bombalı saldırıda yaralanan Türkler ülkeye dönüyor

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na getirilen yaralı Türk vatandaşları görülüyor.

Askeri uçağa doğru götürülen yaralılara sağlık ekiplerinin yanı sıra Türk askerlerinin eşlik ettiği dikkat çekiyor.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 3 Türk ve 6 Somali vatandaşının tedavi için Türkiye’ye götürüldüğünü söyledi. Saldırıyla ilgili de konuşan Yılmaz, Bu bizim Somali’ye yardım etmemizi engelleyemez. Çalışmaya devam edeceğiz. Somali ve Türkiye’nin iyi ilişkileri var” dedi.

18 Ocak’ta Afgoye kasabasında hızla ilerleyen bir bombalı araç, Türk mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği restorana dalmıştı. Patlamada 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralanırken, Türk makamları da olayı doğrulamıştı.

2019’un son günlerinde başkent Mogadişu'da bir güvenlik noktasına da bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.