Son dakika… Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bugün doğum yaptığı açıklandı… İngiliz basınının büyük ilgi gösterdiği haberi Başbakanlık duyururken, anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İki hafta önce Covid-19 yüzünden yoğun bakıma kaldırılan Boris Johnson günler süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşmuş ve bu hafta görevine geri dönmüştü.

NİŞANLISI DA COVID-19’LA MÜCADELE ETMİŞTİ

55 yaşındaki Boris Johnson’ın başbakanlık görevine geldiği gün Downing Street’teki başbakanlık konutunda birlikte yaşamaya başlayan çift, Şubat ayında çocuk beklediklerini açıklamıştı.

32 yaşındaki Symonds’ta da geçen haftalarda corona virüsü belirtileri görülürken genç kadın hastalığı atlatmayı başarmıştı.

27 yıl evli kaldığı Marina Wheeler’dan 4 çocuğu olan Boris Johnson, 2018 yılının Eylül ayında eşinden ayrılmış bu yılın başında da boşanmıştı.