Son dakika… Boris Johnson duyurdu! Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 36 bin 793 oldu

Boris Johnson’ın açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık genelinde ölü sayısı 36 bin 793’e yükseldi.

Birleşik Krallık’ta vaka sayısı son bir gün içinde 2 bin 405 artarak 259 bin 559 oldu. (Reuters)

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