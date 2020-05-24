Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Boris Johnson duyurdu! Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 36 bin 793 oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgını nedeniyle Birleşik Krallık genelinde, son 24 saat içinde 118 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

19:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Boris Johnson duyurdu! Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 36 bin 793 oldu

Boris Johnson’ın açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık genelinde ölü sayısı 36 bin 793’e yükseldi.

Birleşik Krallık’ta vaka sayısı son bir gün içinde 2 bin 405 artarak 259 bin 559 oldu. (Reuters)

AYRINTILAR GELİYOR

İLGİLİ HABERBoris Johnson konuştu! Başdanışman skandalında yeni gelişme...Boris Johnson konuştu! Başdanışman skandalında yeni gelişme...

 

İLGİLİ HABERTrump'ın önerdiği corona ilaçları 'ölüm oranını artırıyor' iddiası!Trump'ın önerdiği corona ilaçları 'ölüm oranını artırıyor' iddiası!
ABD baba Corona Donald Trump İngiltere Ölüm son dakika
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more