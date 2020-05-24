Son dakika… Boris Johnson duyurdu! Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 36 bin 793 oldu

Boris Johnson&#8217;ın açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık genelinde ölü sayısı 36 bin 793&#8217;e yükseldi.. Birleşik Krallık&#8217;ta vaka sayısı son bir gün içinde 2 bin 405 artarak 259 bin 559 oldu. (Reuters). AYRINTILAR GELİYOR. İLGİLİ HABERBoris Johnson konuştu! Başdanışman skandalında yeni gelişme.... . &nbsp;. İLGİLİ HABERTrump&#039;ın önerdiği corona ilaçları &#039;ölüm oranını artırıyor&#039; iddiası!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-boris-johnson-duyurdu-birlesik-krallikta-olu-sayisi-36-bin-793-oldu-5834552","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-boris-johnson-duyurdu-birlesik-krallikta-olu-sayisi-36-bin-793-oldu-5834552","pageType":"yazi","pageIdentifier":5834552,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Boris Johnson duyurdu! Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta u00f6lu00fc sayu0131su0131 36 bin 793 oldu"});aip('newsArticle', {"identifier":5834552,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-boris-johnson-duyurdu-birlesik-krallikta-olu-sayisi-36-bin-793-oldu-5834552/","headline":"Son dakika&#8230; Boris Johnson duyurdu! Birleu015fik Krallu0131k&#8217;ta u00f6lu00fc sayu0131su0131 36 bin 793 oldu","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","baba","Corona","Donald Trump","\\u0130ngiltere","\\u00d6l\\u00fcm","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-05-24 19:55:35","datePublished":"2020-05-24 19:55:35","dateModified":"2020-05-24 19:55:35","info":"{"seo_news":"false"}"});