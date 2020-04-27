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Son dakika… Boris Johnson hastalıktan sonra ilk kez konuşuyor

Geçen haftalarda yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra corona virüsünü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu önünde açıklamalarda bulunuyor. Johnson, "Salgının ilk fazını atlattık. Salgının yükseliş eğrisini indirdik. Biraz daha sabretmemiz gerek" dedi.

Sozcu.com.tr
11:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Boris Johnson hastalıktan sonra ilk kez konuşuyor

Corona virüsüyle pençeleştikten sonra sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün iş başı yaptı… Corona virüsü önlemlerini geç almakla eleştirilen Johnson, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez Downing 10 Numara’daki başbakanlık konutu önünde açıklamalarda bulundu.

Hastaneden çıktıktan sonra sözcüsü aracılığıyla açıklamalarda bulunan Johnson, ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Johnson, “Her gün bu virüs topraklarımızda yaşayanlara üzüntü ve acı getiriyor ve şurası doğru ki bu salgın, savaştan beri ülkemizin karşılaştığı en büyük zorluk” ifadesini kullandı.

Johnson, salgının ilk fazını atlattıklarını söylerken, Covid-19 yükseliş eğrisinin düzleştiğini de vurguladı.

Detaylar geliyor…

Başbakanlık Corona İngiltere son dakika
Son güncelleme: 11:22 27.04.2020
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