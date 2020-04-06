Son dakika… Boris Johnson’dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk mesaj!

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın son durumu gündemin bir numaralı maddesi. Virüse yakalandıktan sonra karantinaya giren Johnson, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı.

Önlem amaçlı olarak hastaneye sevk edildiği açıklanan Johnson’la ilgili sosyal medyada durumunun ağırlaştığı ve nefes alıp vermekte güçlük çektiği iddia edilmişti.

‘EVDE KALIN HAYAT KURTARIN’

Ülkeyi paniğe sürükleyen gelişme sonrası Johnson’dan bugün ilk kez açıklama geldi. Twitter hesabından mesajlar paylaşan Johnson şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam doktorumun tavsiyesiyle rutin testler için hastaneye gittim. Corona virüsü semptomlarım devam ediyor. Moralim yerinde ve ekibimle iletişim halindeyim. Virüse karşı beraber mücadele ediyoruz. Bu zor zamanda inanılmaz işler yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlık sistemini koruyun ve hayatlar kurtarın.”

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