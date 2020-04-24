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Son dakika… Boris Johnson’ın son durumu açıklandı: Göreve dönüş tarihi…

İngiltere'de corona virüsüne yakalanan isimlerden Başbakan Boris Johnson'ın pazartesi günü göreve döneceğiyle ilgili iddialara Sağlık Bakanı Matt Hancock yanıt verdi. Hancock, "Henüz alınmış bir karar yok" dedi.

Sozcu.com.tr
09:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Boris Johnson’ın son durumu açıklandı: Göreve dönüş tarihi…

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson gibi isimler de hastalığa yakalanmıştı.

Charles karantinada geçirdiği sürenin ardından sağlığına kavuşurken, Başbakan Johnson süreci biraz daha ağır geçirdi. Konutunda kaldığı birkaç günün ardından solunum güçlüğü yaşamaya başlayan Johnson, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock.

Burada solunum desteği verilen ve vücut direnci yükselen Başbakan Johnson taburcu edildi. Johnson’ın hastalığında yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ederken, Başbakan’ın göreve dönüşüyle ilgili bugün flaş bir açıklama geldi.

İngiliz medyasındaki Johnson’ın pazartesi günü görevine döneceği iddialarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Başbakan’la dün görüştüm. Morali yerinde ve durumu iyiye gidiyor. Geri dönüşüyle ilgili kesin karar alınmadı. Doktorlar önerdiğinde en kısa sürede dönecektir” dedi.

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Son güncelleme: 10:24 24.04.2020
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