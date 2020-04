Son dakika… Böylesi görülmedi: Kimler yok ki! 8 saat boyunca…

The One World: Together At Home (Tek Dünya: Birlikte Evde) adı verilen etkinlikte Rolling Stones, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder ve Billie Eilish’in de aralarında bulunduğu 100’ü aşkın isim yer alacak.

Tüm katılımcılar evlerinden canlı olarak yayına bağlanacak. Etkinlik bu akşam TSİ 21.00’de başlayıp pazar sabah 05.00’e kadar sürecek.

Sivil toplum örgütü Global Citizens ile Lady Gaga işbirliğinde hayata geçirilecek program, dünya genelinde birçok televizyon kanalının yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden de naklen yayınlanacak.

Sekiz saat sürecek etkinlikten elde edilen gelirin, corona virüsüyle mücadele kapsamındaki çalışmalara aktarılacağı açıklandı.