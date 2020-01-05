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Bu kare az önce çekildi: Metrelerce kuyruk oluştu

Karışıklığın ve şiddetin bitmek bilmediği Libya'da dün gece Hafter güçlerinin saldırısı sonrasında bugün Libya halkı ayaktaydı. En az 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir o kadar insanın da yaralandığı saldırının ardından yüzlerce insan kan vermek için Trablus'ta kuyruğa girdi.

14:37 -
Haberler Dünya
Bu kare az önce çekildi: Metrelerce kuyruk oluştu

Arap Baharı’ndan itibaren şiddetin, kaosun ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Libya’da dün gece yaşanan kanlı saldırı sonrasında uluslararası kamuoyunun dikkati bölgede… Dün gece Hafter güçlerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş 33 kişi de yaralanmıştı.

Libyalılar saldırı sonrasında kan toplamak üzere geliştirilen özel araçlara adeta akın etti.

Askeri okula düzenlenen saldırıyı Hafter güçleri üstlenirken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke yaşananları kınadığını duyurdu.

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Reuters haber ajansı, Libya’nın başkenti Trablus’ta saldırı sonrasında Libyalıların kenetlendiğini gösteren kareler paylaştı. Sosyal medyadan alınan fotoğraflarda yüzlerce Libyalı yaralılara kan vermek amacıyla hastanelerin önünde kuyruk oluşturdu.

Son güncelleme: 14:38 05.01.2020
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