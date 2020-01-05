Bu kare az önce çekildi: Metrelerce kuyruk oluştu

Arap Baharı’ndan itibaren şiddetin, kaosun ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Libya’da dün gece yaşanan kanlı saldırı sonrasında uluslararası kamuoyunun dikkati bölgede… Dün gece Hafter güçlerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş 33 kişi de yaralanmıştı.

Askeri okula düzenlenen saldırıyı Hafter güçleri üstlenirken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke yaşananları kınadığını duyurdu.

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Reuters haber ajansı, Libya’nın başkenti Trablus’ta saldırı sonrasında Libyalıların kenetlendiğini gösteren kareler paylaştı. Sosyal medyadan alınan fotoğraflarda yüzlerce Libyalı yaralılara kan vermek amacıyla hastanelerin önünde kuyruk oluşturdu.