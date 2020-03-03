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Son dakika… Bunun adı rezillik: Halife Hafter, Suriye’de büyükelçilik açıyor

Kaosun, şiddetin ve terörün bitmek bilmediği Libya'da Ulusal Mutabakat Yönetimi Hükümeti'ne savaş açan ve ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter, Suriye'de büyükelçilik açtı. Reuters'ın haberinde, Hafter ile Esad yönetiminin Türkiye'ye karşı birleşme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
14:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bunun adı rezillik: Halife Hafter, Suriye’de büyükelçilik açıyor

Çıracının şahidi bozacı sözünü adeta doğrulayan bir olay Suriye’de yaşandı… Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de Esad rejimi ve Arap Baharı’nın ardından Muammer Kaddafi’den sonra yaşanan çatışmalarda Libya’nın doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter ortaklıklarını resmen duyurdu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın haberinde, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne savaş açan ve ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter’in Suriye’de büyükelçilik açtığı belirtildi.

HAFTER VE ESAD’DAN REZİL ÇAĞRI
Diplomatik temsilciliğin bugün açıldığı belirtilirken, Hafter ile Esad’ın Türkiye’ye karşı savaşmak için çağrıda bulunduğu aktarıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, büyükelçiliğin açılış seremonisinde, “Terörizm herhangi bir Arap ülkesini öldürecektir” dedi.

Son güncelleme: 14:56 03.03.2020
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