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Son dakika… Büyük skandal! ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

CNN International muhabiri Omar Jimenez, George Floyd'un polis tarafından vahşice öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan gösteriler sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yapımcı ve bir kameraman da bulunuyor.

Sozcu.com.tr
13:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Büyük skandal! ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

ABD’nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd’un pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor.

Polisin siyahi olan Floyd’u boğazına diziyle basarak öldürülmesi, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Kan donduran olayın ardından basın mensupları da kentte gösterileri takip ediyordu.

Jimenez gözaltına alındıktan sonra böyle götürüldü.

Olaylar sırasında bugün CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi kelepçelenerek gözaltına alındı.

CNN kameramanı, Jimenez’in kelepçelendiği anları da kaydetti. Polisin görüntülerin kaydedildiğinin farkında olmadığı anlaşılıyor.

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Son güncelleme: 14:57 29.05.2020
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