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Son dakika… California’da corona virüsü paniği: Evden çıkmak yasaklandı

Dünya çapında 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili ABD'den kritik bir karar geldi. 217 kişinin yaşamını yitirdiği ABD'nin California eyaletinde "evde kalın" uyarısı geldi. California Valisi Newsom'ın açıklamasında, "Zorunlu olmayan durumlar haricinde sokağa çıkmayın. Yine de alışveriş yapmak ya da tedavi olmak için sokağa çıkabilir, dışarıda spor yapabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
08:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… California’da corona virüsü paniği: Evden çıkmak yasaklandı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra dünya çapında 245 binden fazla insana bulaşan corona virüsü ABD’de de etkisini göstermeye başlıyor… 14 binden fazla insana corona virüsü teşhisi konulurken 39.5 milyon insanın yaşadığı California eyaletinde kritik bir gelişme yaşandı.

California Valisi Gavin Newsom, bölgede yaşayan vatandaşlara “evde kalın” emri verdi. Halka seslenen Newsom, “Bu gerçeği anlamamız gerek. Şu an sert kararlar alma zamanı. Evde kalmanın tercih edilen bir seçenek değil ama sizin yapacağınız bir şey. Bu kalıcı bir yasak değil, geçici bir durum. Yine çocuklarınızı dışarı çıkarabilirsiniz. Sosyal mesafenize dikkat edebilirsiniz, köpeğinizi yürüyüşe çıkarabilirsiniz” dedi.

Newsom, “Eğer şu an bu kararı aldığımız için eleştirileceksek eleştirilelim” ifadesini kullandı. California, ABD’de bu tür bir karar alan ilk eyalet oldu. Newsom bu açıklamadan önce eyaletin yarısına corona virüsü bulaşacağını açıklamıştı. Newsom, bu yasaklamanın açık uçlu olduğunu söyledi.

ABD Çin Corona Dünya son dakika
Son güncelleme: 09:27 20.03.2020
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