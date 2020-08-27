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Son dakika… Cami canisine ömür boyu hapis cezası

Geçen yıl Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırı düzenleyen ve aralarında çocukların da olduğu 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant'ın hapis cezası belli oldu.

Sozcu.com.tr
07:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Cami canisine ömür boyu hapis cezası

Christchurch’teki iki camiye saldırı düzenleyen ve aralarında bir Türk vatandaşının olduğu 51 insanı öldüren 29 yaşındaki aşırı sağcı terörist Brenton Tarrant’ın duruşması sona erdi.

Bu hafta gerçekleşen dava süreci sonunda Yeni Zelanda yargısı Tarrant’a ömür boyu hapis cezası verdi.

Saldırıdan kurtulanlar, karar duruşmasına geldi.

15 Mart 2019’da Christchurch’teki iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Tarrant, Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan da dahil olmak üzere 51 insanı öldürmüştü. Tarrant’ın öldürdüğü insanlar arasında çocuklar da vardı. Korkunç saldırıda 3 yaşındaki bir çocuk da yaşamını yitirmişti.

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Son güncelleme: 07:45 27.08.2020
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