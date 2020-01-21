Son dakika… Çarpıcı kaynak! Şehrinizde hava sıcaklığı nasıl değişti?

Data’lar dünya genelinde hava durumu tahminleri hizmeti sağlayan ABD merkezli AccuWeather şirketi tarafından derlendi. Ortalama sıcaklık ise 1981 ila 2010 arasında her gün en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları kullanılarak belirlendi.

New York Times, bazı şehirler için verilerin eksik olduğunu belirtti. Bilim insanları 2019’un kayıtlardaki “en sıcak ikinci yıl olduğunu” tespit etti.

Ortalama sıcaklığı 16,9 derece olarak belirlenen İstanbul‘da geçen yıl hava sıcaklığı 3,2 derece daha yüksek kaydedildi.

Ortalama Ankara sıcaklığı 11,6 iken, geçen yıl 0,1 derecelik bir artış belirlendi.

18,2 derece ortalama sıcaklığı olan İzmir ise 2019’da bu seviyenin 1,2 derece üzerine çıktı.

BURSA – Ortalama 16,2 derece / 2019’da derece 1,8 daha sıcak

ANTALYA – Ortalama 20,1 derece / 2019’da 1,7 derece daha sıcak

DİYARBAKIR – Ortalama 16,3 derece / 2019’da 0,8 derece daha sıcak

KONYA – Ortalama 12,7 derece / 2019’da 1,6 derece daha sıcak

BALIKESİR – Ortalama 15,7 derece / 2019’da 1,6 derece daha sıcak

TRABZON – Ortalama 16,5 derece / 2019’da 2,1 derece daha sıcak

MERSİN – Ortalama 21,2 derece / 2019’da 2,1 derece daha sıcak

EDİRNE – Ortalama 16,1 derece / 2019’da 2,4 derece daha sıcak

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