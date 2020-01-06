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Son dakika… Çavuşoğlu, AB ile vize serbestisi konusunda açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı'nın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde Çavuşoğlu, "Libya'da Hafter, havadan baktığımızda üstünlük sağlamış gibi. Libya'da karada ise durum dengeli, Hafter Trablus'a girmek istiyor ancak her denemesinde püskürtülüyor" dedi. Çavuşoğlu AB ile vize serbestisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
10:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu, AB ile vize serbestisi konusunda açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’yi İHA ile öldürmesi hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına risk oluşurdu” dedi.

“Bölgemizde barış için atılacak adımlarda Türkiye her zaman lider rol üstlenmiştir” diyen Çavuşoğlu, “Libya’da Hafter ve onun destekçileri siyasi çözüme değil de askeri çözüme inanıyor” dedi.

AB İLE VİZE SERBESTİSİ ÖNEMLİ… 
Mülteci konusunda, “Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. 8.6 milyar dolar insani yardım yaptık” diyen Çavuşoğlu Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de masaya yatırdı.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabii ki önemli, AB’nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)

Dışişleri Bakanı Haber Libya mevlüt çavuşoğlu son dakika
Son güncelleme: 10:27 06.01.2020
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