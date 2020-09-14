Son dakika… Çavuşoğlu ile Pompeo arasında Doğu Akdeniz görüşmesi!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularını ele aldığı açıklandı.

POMPEO “TÜRKİYE’NİN EYLEMLERİ BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR” DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek “Türkiye’nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor” demişti.

Pompeo ayrıca bölgedeki güvenlik iş birliğini güçlendirme çabaları kapsamında Güney Kıbrıs'ta yeni bir eğitim merkezi kurulacağını da duyurmuştu.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasıyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu mutabakatın Kıbrıs Türk tarafını yok saydığı, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyeceği ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar vereceği vurgulanmıştı.

SİLAH AMBARGOSU KALDIRILMIŞTI

ABD, son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmış ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmişti.

Son olarak ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında adada ‘Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Eğitim Merkezi’ kurulması kararı alınmıştı.

Anlaşmaya göre ABD; Rumlara sınır, liman ve gümrük güvenliği konusunda teknik destek için eğitimler verecek, bölgede güvenlik platformları kuracak, ekipman desteği sağlayacak.