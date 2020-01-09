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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD-İran krizi açıklaması: Gerginliğin ortadan kalkması için çalışmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. İran-ABD krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "ABD'den ve İran'dan gelen görece sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmamız lazım" dedi.

Sozcu.com.tr
16:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu’ndan ABD-İran krizi açıklaması: Gerginliğin ortadan kalkması için çalışmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

– Türkiye olarak Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz, buna karşıyız.

– Dün ABD’den ve İran’dan gelen görece sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz; ancak gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmamız lazım.

– Bugün vermek istediğimiz mesaj: Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız.

– Irak’ın istikrarı bizim için çok önemlidir, Irak’ın terörle mücadelesine katkı sağlayacağız, IŞİD’in tekrar ortaya çıkmaması, PKK’nın bize, Irak’a tehdit oluşturmasının önüne birlikte geçmemiz gerekiyor.

– Kuveyt konferansında Irak’a 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk, bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini değerlendirdik.

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Son güncelleme: 16:46 09.01.2020
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