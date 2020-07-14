Son dakika… Çavuşoğlu’ndan AB’ye tepki

Ayasofya’nın ibadete açılmasından sonra soğuk rüzgarların estiği Ankara-Brüksel hattında sıcak bir gelişme yaşandı… Dün gece Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları’nın toplantısında Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılması kınanırken Ankara’dan bugün flaş bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin kınama kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var. Bu, Türkiye’nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu” dedi.