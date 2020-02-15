Son dakika… Çavuşoğlu’ndan İdlib ve S-400 açıklaması!

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERPutin&#039;den İdlib ve Corona virüsü toplantısı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglundan-idlib-ve-s-400-aciklamasi-5627348","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglundan-idlib-ve-s-400-aciklamasi-5627348","pageType":"yazi","pageIdentifier":5627348,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu&#8217;ndan u0130dlib ve S-400 au00e7u0131klamasu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5627348,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-cavusoglundan-idlib-ve-s-400-aciklamasi-5627348/","headline":"Son dakika&#8230; u00c7avuu015fou011flu&#8217;ndan u0130dlib ve S-400 au00e7u0131klamasu0131!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","Putin","Rusya","son dakika","Suriye","T\\u00fcrkiye","Vladimir Putin"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1581776064,"datePublished":1581776064,"dateModified":1581776456,"info":"{"seo_news":"false"}"});