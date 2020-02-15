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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan İdlib ve S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sorunların Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 kontratını etkilemeyeceğini söyledi.

17:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu’ndan İdlib ve S-400 açıklaması!

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Putin Rusya son dakika Suriye Türkiye Vladimir Putin
Son güncelleme: 17:20 15.02.2020
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