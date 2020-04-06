Son dakika… Çernobil’de korkutan açıklama: Radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Ukrayna Devleti Ekolojik Denetim Servisi Başkanı Igor Firsov, bir açıklama yaparak “kötü haber” verdi… Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Firsov, “Kötü haberlerim var. Ateşin merkezinde radyasyon seviyesi normalin üstünde” dedi.

Firsov’un paylaştığı bir videoda Çernobil yakınlarındaki bölgede Geiger seviyesine göre radyasyon seviyesinin 16 katı fazla olduğu belirtildi. Ukraynalı yetkili, 100 bölgedeki 100 hektarlık alanın yandığını ve iki uçak, bir helikopter ve 100 itfaiye erinin duruma müdahale ettiğini açıkladı.