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Son dakika… Çernobil’den dehşet verici haber: Sadece 1 kilometre kaldı!

Ukrayna'nın kuzeyinde 4 Nisan'dan bu yana devam orman yangınlarının terk edilmiş Çernobil'deki nükleer santrala çok yaklaştığı bildirildi. Greenpeace'in Rusya şubesi, yangınların yetkililer tarafından açıklanandan çok daha büyük olduğunu belirtirken, ikinci yangının santrala sadece bir kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
11:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çernobil’den dehşet verici haber: Sadece 1 kilometre kaldı!

Sovyetler Birliği’nde 26 Nisan 1986 günü tarihin en büyük nükleer facialarından birine sahne olan Pripyat kentinde tehlike çanları çalıyor.

4 Nisan’da bir kişinin yasak bölge yakınlarındaki kuru otları ateşe vermesi sonucu başlatığı belirtilen orman yangınları sürüyor. Geçen 10 gün içerisinde yangınların, terk edilmiş nükleer santrale çok yaklaştığı belirtiliyor.

Özel donanımlı 300’ü aşkın itfaiye erinin bölgede çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarında altı helikopter ve uçak kullanılıyor.

Haber Rusya son dakika Ukrayna
Son güncelleme: 11:23 14.04.2020
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