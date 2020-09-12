Son dakika… Cinayetle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi

İran’da 2018 yılında ülkenin pek çok noktasında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerde en çok konuşulan isimlerden biri şampiyon güreşçi Navid Afkari oldu.

27 yaşındaki Afkari, gösteriler sırasında belediye çalışanı Hasan Türkmen’i bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı. Afkari dava sonucunda idam cezasına çarptırılırken, mahkeme güreşçinin kardeşleri Vahid ve Habib’e de 54 ve 27 yıl hapis cezası verdi.

Afkari’ye verilen ceza uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İnfaz gerçekleşirse İran’ın Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından men cezası alması gündeme gelirken, ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

‘TEK SUÇU PROTESTOLARA KATILMAK’



Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “İran’ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari’yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari’nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tahran yönetimi yükselen tüm seslere rağmen geri adım atmadı. İran devlet televizyonunun duyurduğuna göre, Afkari bu sabah Fars eyaletinde idam edildi.