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Son dakika… Çin’de bir ilk… Sinopharm’ın aşısına onay çıktı

Çin, ülkedeki corona virüsü aşıları içinde ilk olarak Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya yaygın kullanım onayı verdiğini açıkladı. CureVac aşısı için, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'deki çalışmaların sonuçları bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:55, 31/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’de bir ilk… Sinopharm’ın aşısına onay çıktı

Çin, kış boyunca salgının bulaşma hızının artma riskine hazırlanırken, devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm’ın aşısına ilk onayı vererek, ülkede ilk corona virüsü aşısının halk üzerindeki yaygın kullanımı için adım atmış oldu.

Aşının etkinliğine dair detaylı bir veri açıklanmasa da aşıyı geliştiren Sinopharm’ın iştiraki Çin Ulusal Biotec Grubu’nun (CNBG) Beijing Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi aşının geçici verilere göre hastalığa karşı yüzde 79.34 etkili olduğunu açıkladı.

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Çin'de üçüncü aşama klinik deneyleri yürütülen bazı aşılar daha önce acil durum kullanım onayı almıştı. Bu kapsamda, Haziran ayının başından bu yana 4.5 milyon doz aşı kullanıldığı, sağlık çalışanları, gümrük personeli ve ülke dışına giden devlet görevlileri dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara aşı yapıldığı bildirildi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Covid-19 aşılarının halka ücretsiz olarak sunulacağını söyledi.

CUREVAC ÜÇ ÜLKEYİ BEKLİYOR

Çin'de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5'inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.

Türkiye’nin satın aldığı CureVac aşısı için de, Brezilya, Endonezya ve Türkiye’deki çalışmaların sonuçlarının ardından Çin’den onay çıkması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:36,