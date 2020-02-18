Son dakika… Çin’de corona virüsü korkusu büyüyor: Tek tek evlere girip…

Çin'de ortaya çıkmasının ardından diğer ülkelere de yayılan korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü 98 ölüm ve 1886 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklarken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 72 bin 436'ya çıktı.

Komisyon, dün ayrıca bin 701 hastanın taburcu edildiği bilgisini de aktardı. Salgının merkezi olan Hubei eyaletinde ise dün 1807 yeni vaka görülürken, 93 can kaybı meydana geldi.

Öte yandan Whan’daki en yetkili doktorlardan biri corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdi. Çin Devlet Televizyonu’nun internet sitesinde, “Wuhan Wuchang Hastanesi’nin direktörü Liu Zhiming, bütün çabalara rağmen bu sabah 10:30’da yaşamını yitirdi” açıklamasıyla gelişmeyi duyurdu. Öte yandan bölgedeki diğer hastanelerde görevli doktor ve hemşirelerin de yaşamını yitirdiğine dair haberler yayılırken Çin yönetiminin yeni bir uygulamaya başladığı açıklandı.

11 milyon insanın yaşadığı Wuhan’da yetkililerin ev ev dolaşarak bölgede yaşayanları teftiş ettiği açıklandı. Enfeksiyonla mücadele eden bütün hastaların sağlık durumlarının kontrol altına alındığı ve semptomların görüldüğü Çin vatandaşlarına ceza verildiği aktarılırken, “Virüs şüphesi olanların kontrollere zorunlu olarak girmesi gerekiyor ve zorla karantina altına alınabilirler” ifadesi kullanıldı. Alınan kararı aktaran The Guardian, “Alınan kararla birlikte hasta olduklarını gizleyenler ve salgın ile ilgili sahte haber yapan ve bilgi yayanlar cezalandırılacaktır” şeklinde gelişmeyi aktardı.

Wuhan’da yayınlanan Chutian Daily isimli gazete, bölgede 10 karantina merkezi kurulduğunu açıklarken, hafif semptomlar gösteren 11.400 kişi için yataklı bir tesis oluşturulduğu belirtildi. Bölgedeki birçok köyün de kapatıldığı belirtildi.

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Çin hükümeti tarafından desteklenen The Paper isimli haber sitesi, “Öksürük için ilaç alanlar ya da eczacıdan ilaç isteyenlerle birlikte internet üzerinden ilaç alanlar kimlik kartlarını göstermek zorunda” dedi. İngiliz The Guardian gazetesi, Çinli yetkililerin evleri dolaşarak incelemelerde bulunması ile ilgili olarak, “Yetkililer teftişlerini büyük veri ve yapay zeka ile gerçekleştirecek. Fakat detay vermediler” yorumunu yaptı.

ÇİNLİLER ÖFKELİ

Pekin yönetiminin son günlerde uyguladığı karantina uygulaması ile ilgili olarak bölgede yaşayanların tepkili olduğu ortaya çıktı. Wuhan’da yaşayanlar sosyal medya üzerinden karantina şartlarının insanlık dışı olduğunu yazdı.

Özellikle ülkede yoğun olarak kullanılan sosyal medya mecrası Weibo’da bazı kullanıcıların, “Burada temel insan haklarımızı kaybettik. Güvenlik güçleri sanki bir gardiyan gibi. Bizim üzerimizde güç kullanıyorlar” dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Burası cezaevi gibi. Sokağa çıkıp gezmek bile yasak” ifadesini kullandı.