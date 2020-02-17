Son dakika… Çin’de flaş gelişme: Corona virüsü ile ilgili beklenen açıklama geldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, pazar günü Çin ana karasında 105 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin tümü virüsün merkez üssü olarak nitelendirilen Hubei vilayetinde gerçekleşti. Yetkililer 10 bin 844 hastanın iyileşip hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1775’e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong ve Tayvan ile Fransa, Japonya ve Filipinler’de birer ölümlü vaka görüldü. Küresel ölçekte tespit edilen corona virüsü vaka sayısı ise 71 bin 391.



Bunların 70 bin 548'i ise Çin ana karasında bulunuyor. İstatistik sitesi ‘worldometers'ın verilerine göre; aktif olarak corona virüsü taşıyan 58 bin 466 hasta bulunuyor. Bunların 11 bin 298'inin durumu “kritik ya da ciddi” olarak sınıflandırılıyor.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Çin yönetimi, kritik bir açıklama yaptı. Salgına geç müdahale etmekle suçlanan Dünya Sağlık Örgütü’nden bir heyetin Çin’e geldiğini duyuran yetkililer, “Bu heyet Pekin, Şincan ve Guangdong bölgelerinde incelemelerde bulunuyor” dedi.

KRİTİK TOPLANTI ERTELENEBİLİR

Öte yandan Çin Parlamentosu’nun üst düzey isimlerinin 24 Şubat’ta yapılması gereken yıllık toplantısının ertelenebileceği açıklandı. Çin haber ajansı Xinhua, kritik toplantının Mart ayına ertelenebileceğini aktardı.

HASTALIK LABORATUVARDA MI ÇIKTI?

Öte yandan salgın ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi… Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarında başladığı iddiası gündeme gelen salgın hastalığın aslında, “Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi” isimli bir yerde ortaya çıktığı iddia edildi. Canlı hayvan pazarının 280 metre uzağında olduğu belirtilen sağlık merkezinde bilim insanlarının deneyler yaptığı ve bu sırada virüsün ortaya çıktığı öne sürüldü.

İngiliz tabloid basınının Research Gate isimli dergiye atıf yaparak yayınladığı haberde, “Bu merkezde canlı hayvanlar üzerinde laboratuvarlarda deneyler ve araştırmalar yapılıyordu. Bu hayvanlar arasında 605 yarasa da yer alıyordu. Bu yarasalar Hubei ve Zheijang bölgelerinde yakalanmıştı” ifadesi kullanıldı.

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JH Tan isimli bilim insanının yarasalar tarafından saldırıya uğradığını öne süren haberde, “Yarasaların saldırısına uğradı ve Bay Tian daha sonra kendisini 28 gün boyunca karantina altına aldı” iddiası ortaya atıldı.

HONG KONG’TA 600 RULO TUVALET KAĞIDI ÇALINDI

Hong Kong’da bir süpermarketten bıçak tehdidiyle 600 rulo tuvalet kağıdı çalındı. Polis maskeli üç soyguncudan ikisinin yakalandığını ve toplam değeri 130 dolar olan tuvalet kağıtlarının tamamının ele geçirildiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle, Hong Kong’da tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. Marketlerin önünde tuvalet kağıdı için uzun kuyruklar oluşuyor. Hong Kong polisinin açıklamasına göre, bu sabah Mong Kok semtinde, üç kişi yerel saatle sabah 05.00’te bir süpermarkete mal indiren kamyon sürücüsünü bıçakla tehdit etti. Elinde iki bıçak bulunan bir kişi sürücüyü durdururken, diğer iki kişi 50 paket tuvalet kağıdını alarak kaçtı.

Soygunculardan ikisi daha sonra süpermarketin yakınlarındaki bir hostelde tuvalet kağıtlarıyla birlikte yakalandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.