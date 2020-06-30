Son dakika… Çin’de kritik yasa geçti

Dünya corona virüsüne odaklanmışken Çin’den flaş bir hamle geldi… Çin parlamentosu, büyük tartışmalara sebep olan Hong Kong’la ilgili milli güvenlik yasasını geçirdi.

Bu yasa ile Britanya’nın eski kolonisi olan Hong Kong’un yaklaşık 23 yıl önce Çin idaresine geçtiği tarihten itibaren şehrin yaşam tarzına yönelik en radikal değişiklikler için zemin hazırlanmış oldu. Çin devlet medyasının yasayla ilgili detayları bugün ilerleyen saatlerde yayımlaması bekleniyor.

Bu güvenlik yasası, geçen sene Hong Kong’daki demokrasi yanlısı ve şiddet içeren gösterilere bir tepki olarak gündeme gelmiş ve hükümeti yıkma, terörizm, ayrılıkçılık ve yabancı güçlerle gizli işbirliği yapma gibi konularla mücadele etmek için tasarlanmıştı.

UZUN VADEDE ÖZERKLİĞİ YOK EDECEK

Yeni yasa Pekin’in ABD, Birleşik Krallık ve diğer Batı devletleriyle arasındaki anlaşmazlıkların artmasına sebep olurken güvenlik yasasını eleştirenler, bunun Hong Kong’un yüksek seviyedeki özerkliğini yok edeceğine işaret ediyor.

JAPONYA’DAN TEPKİ GELDİ

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, yerel sakinlerin ve uluslararası toplumun güçlü endişelerine rağmen Çin’in Ulusal Güvenlik Yasası’nı Hong Kong’da uygulama kararı almasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Çin’in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi’nin (UHK) protestolara neden olan Ulusal Güvenlik Yasası’nı oy birliğiyle kabul etmesinin kamuoyuna yansımasının ardından Japonya'dan konuya dair ilk değerlendirme geldi. Bugün gazetecilere konuşan Suga, Japonya’nın Hong Kong’la olan ekonomik bağları ve ikili ilişkileri adına “tek ülke, iki sistem” prensibinin kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Suga, Hong Kong’un özgür ve açık sistemini sürdürmesi ve demokratik bir çerçevede istikrarlı bir şekilde gelişmesi gerektiği konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Ulusal Güvenlik Yasası’nın “tek ülke, iki sistem” prensibine olan uluslararası güveni zayıflattığını belirten Suga, Japonya’nın ilgili ülkelerle koordine şekilde konunun takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

AB’DEN ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği de bu gelişmeye büyük tepki gösterdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Michel, “Bu karar bizi üzdü” ifadesini kullandı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, “Alınabilecek sonraki adımlarla ilgili ‘uluslararası partnerlerle’ görüşmelerimiz sürüyor” dedi.