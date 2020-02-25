Son dakika… Çin’de patlak verdi, dünyaya yayılıyor! Merkez üssü dışında en fazla ölüm Türkiye’nin yanı başında

Covid-19 adı verilen corona virüsü ölüm saçmaya devam ediyor. Çin dışında bugün itibarıyla toplam 35 ölümlü vaka görüldü. İran resmi makamları, toplam 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Fakat yarı resmi haber ajansı ILNA, ölü sayısının resmi rakamın çok üzerinde olduğunu öne sürdü ve “en az 50 ölü var” haberi var” yayınladı.

İRAN’DAN SONRA GÜNEY KORE

Türkiye’nin sınır komşusu İran’ı ölümlü vaka sayısında Güney Kore ve İtalya yedi, Japonya iki, Filipinler ve Fransa birer ölüyle takip ediyor. Şimdiye kadar Çin’e bağlı Hong Kong’da iki kişi, Tayvan’da ise bir kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore’de bir günde 60 vaka tespiti yapılırken, corona virüsüyle enfekte olan hasta sayısı ise 893’e yükseldi. Çin’de bir günde 71 ölüm yaşandı, ölümlerin 68’i virüsün merkez üssü olan Hubei eyaletinde görüldü. Toplam can kaybı ana karada 2 bin 663’e çıktı.

DSÖ ‘PANDEMİK’ DEMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsünü ‘epidemik’ olarak tanımlıyor ve Covid-19’u ‘pandemik’ ilan etmek için henüz erken olduğunu düşünüyor.

‘Epidemik’ ifadesi bir bölgede, toplumda ya da bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaşmasını tanımlamak için kullanılıyor. ‘Pandemik’ ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor.