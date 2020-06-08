Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin’den ABD’ye Covid-19 yanıtı

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Rick Scott'ın, "Çin'in Covid-19 aşı sürecini sabote ettiğine dair belgeler var" sözlerine Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
10:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’den ABD’ye Covid-19 yanıtı

Corona virüsü salgınıyla ilgili yanlış bilgi vermekle ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirmekle suçlanan Çin ile ABD arasında tansiyon yine yükseldi…

ABD’li Cumhuriyetçi senatör Rick Scott’ın dün BBC’ye verdiği demeçte, “Çin, Batı’nın aşıya sahip olmasını istemiyor. Elimizde Çin’in Covid-19 aşı sürecini sabote ettiğine dair belgeler var” sözüne Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Rick Scott, bu suçlama ile bağlantılı kanıtlarını sunmalı” dedi. Dün BBC’ye konuşan Scott, iddiayı ortaya atmış ama kanıtlar ile ilgili bir bilgi veya detay vermemişti.

ABD Çin Corona Dışişleri Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 11:01 08.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more