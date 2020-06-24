Son dakika… Çin’den flaş corona virüsü aşısı açıklaması: İlk fotoğraflar geldi

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti.

Dünya Sağlık Örgütü´nün (DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6´sı Çin´de olmak üzere 8´i insanlar üzerinde deneniyor.

DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100´den fazla denek üzerinde test ediliyor.

ÇİN’DEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HAMLESİ

Öte yandan Çin devletine bağlı CNBG isimli şirket Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Şirketin sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan açıklamada CNBG, Birleşik Arap Emirlikleri’nden aşının insan üzerinde denenmesinde son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.

Pekin merkezli şirket üçüncü faza geçtiklerini açıklarken Abu Dabi merkezli yapay zeka ve bulut depolama şirketi G42 ile birlikte çalıştıklarını duyurdu. Şirket, henüz aşının ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir açıklama yapmadı.