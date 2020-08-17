Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin’den flaş Covid-19 aşısı hamlesi

Corona virüsü salgınının başladığı Çin'den flaş bir hamle geldi... Çin yönetimi ad5-nCOV isimli corona virüsü aşısına patent izni verdiğini duyurdu. CanSino isimli şirketin geliştirdiği aşının 3. faz denemelerinin bu ay içerisinde başlayacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr
14:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’den flaş Covid-19 aşısı hamlesi

Merkezi Çin’de bulunan CanSino Biologics isimli şirket, Pekin yönetimi tarafından Covid-19 aşısı patenti aldı. Devletin yayın organı olan People’s Daily isimli gazetede yer alan habere göre Ad5-nCOV isimli aşı, ülke sınırları içerisinde patent alan ilk aşı oldu.

Çin Ulusal Fikri Haklar Yönetimi’nin patenti 11 Ağustos’ta verdiği kaydedilirken, aşının gelişim süreci ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Suudi Arabistan’ın CanSino aşıları ile ilgili 3. klinik testleri bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı açıklanırken, Rusya, Brezilya ve Şili’de de 3. faz aşı denemelerin başlanacağı aktarıldı.

Brezilya Çin Corona Rusya Şili son dakika Suudi Arabistan
Son güncelleme: 14:34 17.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more