Son dakika… Çin’den korkutan corona virüs rakamı: Doğruysa durum vahim

Aralık ayının başında ortaya çıkan ve kısa sürede yayılarak küresel bir korku yaratan corona virüs ile ilgili korkutan bir açıklama İstanbul’dan geldi… Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, salgın hastalıkta yaşamını kaybedenlerin ve tedavi altına alınanların sayısını verdi.

DHA’nın aktardığı haberde Çinli diplomat, salgın hastalıktan ölen kişilerin sayısının 521’e çıktığını ve 17 bin 335 kişinin de corona virüs şüphesiyle tedavi altına alındığını açıkladığı vurgulandı. Cui Wei, “Hastaneden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve resmi makamlar, bugün Çin’den çıkan salgında ölü sayısının 361 olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Çin’de can kaybının 361 olduğu ve 475 kişinin de taburcu olduğu belirtildi.

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