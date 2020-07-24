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Son dakika… Çin’den savaş çıkaracak hamle: Konsolosluk kapanıyor

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden gerilim tırmanıyor... ABD'nin Çin'in Houston Başkonsolosluğu'nu kapatma çağrısının ardından bugün misilleme Pekin yönetiminden geldi. Pekin yönetimi, ABD'nin Chengdu'daki başkonsolosluğunun kapatılmasına karar verdi.

Sozcu.com.tr
07:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çin’den savaş çıkaracak hamle: Konsolosluk kapanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak ABD ile son dönemde yaşanan gerilimi tırmandıracak bir misilleme yaptı…

ABD’nin bu hafta içerisinde Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nu kapatmak için süre vermesinin ardından Pekin yönetimi bugün flaş bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılması için karar alındığını ve bu bilginin ABD’ye iletildiğini duyurdu.

Çin’in bilişim ve teknoloji merkezi olarak bilinen Chengdu’da çok sayıda ABD’li şirket ve işletme bulunuyor.

ABD Çin Dışişleri Bakanlığı son dakika Teknoloji
Son güncelleme: 07:37 24.07.2020
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