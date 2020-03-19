Son dakika… Çin’den umut veren corona virüsü açıklaması: Yeni vaka yok ama…

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kasabasında Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok bölgede panik yaratırken, Çin’den umut vadeden açıklamalar geldi…

Çinli yetkililer dün yerli yeni vaka yaşanmadığını açıkladı. Pazartesi ve Salı günü sadece bir yerli vaka yaşandığını hatırlatan uluslararası kamuoyu, Çarşamba günkü veriler ışığında kimseye ülke içindekilerden corona virüsü bulaşmadığı belirtildi. Çin yönetimi, son dönemde Çin dışından ülkeye giriş yapanların corona virüsünü bulaştırdığını açıkladı. Hubei bölgesinde neredeyse iki haftadır yeni vaka görülmüyor.

Özellikle İran, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’tan gelen insanların corona virüsünü yaydığı belirtildi.

14 GÜN SONRA BİTECEK

Yaşananların ardından bugün Çin devletinin İngilizce yayın yapan gazetesi China Daily, “Wuhan’da Mart ayının ortasından sonuna doğru yeni corona virüsü vakalarının azalmasını bekliyor. 14 gün boyunca yeni vaka olmayınca sokağa çıkma yasağı kaldırılacak” bilgisini paylaştı.

China Daily’e konuşan State Key Hastalık Tanı ve Bulaşıcı Hastalık Tedavi Laboratuvarı’nda görevli Li Lanjuan, “Eğer bugünden sonra 14 gün boyunca corona virüsü tespit edilmezse sokağa çıkma yasağı kademeli olarak kaldırılacak. Yeni vakaların Mart’ın sonuna doğru azalmasını bekliyoruz. Sokağa çıkma yasağı gevşetilince yine önlemlerimizi almak için sıkı kontrol ve rutinlerimiz olacak” dedi.

18 Mart itibariyle Hubei’de 3.130 kişi yaşamını yitirdi, küresel çapta ise corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 8 bin 969’a çıktı.