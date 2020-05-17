Son dakika… Çinli büyükelçi evinde ölü bulundu

İsrail basını, Çin’in Tel Aviv Büyükelçisi 57 yaşındaki Du Wei'nin Tel Aviv’in kuzeyindeki Herzliya kentindeki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Du Wei'nin ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

İsrail basını 57 yaşındaki diplomatın Şubat ayında atandığını yazdı. Çin’in İsrail büyükelçiliğinin sözcüsü, “Normal prosedürler uygulanıyor, polis birimleri incelemelerini sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsrail Channel 12 TV isimli televizyon kanalı, inceleme yapan İsrailli yetkililerin sözlerine yer verdi. İsrailli yetkililer Du’nun uykusunda doğal sebeplerden ölme ihtimalinin ağır bastığını söyledi.