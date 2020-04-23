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Son dakika… CNN, Türkiye’deki en kritik yoğun bakım alanına girdi

ABD merkezli CNN televizyonu, İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Hastanesi'ne girerek buradaki görevli yoğun bakım doktorları ve hemşireleriyle konuştu. 30 yılı aşkın yoğun bakım bölümünde görevli olan Doktor Yalım Dikmen, "Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz" dedi. Haberde Türkiye'deki hastane ve ekipmanların Avrupa ve ABD'dekine kıyasla daha çok olduğu ve bunların sorunsuz kullanıldığı vurgulandı.

Sozcu.com.tr
14:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… CNN, Türkiye’deki en kritik yoğun bakım alanına girdi

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, İstanbul’un ve hatta belki Türkiye’nin en hareketli yoğun bakım ünitesine girerek yaşananalrı anbean kaydetti… İstanbul Üniveristesi’ne bağlı Cerrahpaşa’daki yoğun bakım bölümüne giren CNN muhabiri, burada görevli sağlık personeliyle konuştu.

CNN’e konuşan deneyimli doktor Yalım Dikmen’in görüşlerine yer verilen haberde, “Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir yoğum bakım bölümünde görevli ama kariyeri boyunca hiç böyle bir şey görmedi” yorumu yapıldı.

CNN’in haberinde, hastanede büyük bir yoğunluk olduğu belirtilirken, Dr. Dikmen’in “Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz” dediği belirtildi.

CNN, sağlık personeliyle konuştu.

Haberde, “Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin  kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil” yorumu yapıldı.

CNN’in haberinde hastanede yoğunluk olduğu fakat bunun bir ekipman sıkıntısına yol açmadığı vurgulanıyor.

“ABD VE AVRUPA GİBİ DEĞİL”
CNN’in haberinde ülkedeki vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtildi. Haberde, “Avrupa’daki ya da ABD’deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok” denildi.

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Son güncelleme: 14:42 23.04.2020
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