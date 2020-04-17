Son dakika… CNN’den corona virüse “farklı” Türkiye yorumu

Corona virüsü vaka sayısının dünya çapında 2.1 milyonu geçtiği günlerde Türkiye’deki corona virüsü önlemleri ABD’nin gündeminde… ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Türkiye’nin aldığı önlemleri dünyaya duyurdu.

“Hafta sonu yasakları ve yaşlılara getirilen kısıtlamalar ile birlikte Türkiye virüse karşı farklı bir yaklaşım sergiliyor” başlığı ile hazırlanan haberde, “Türkiye’de hükümet geçen hafta sonu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasak Türkiye nüfusunun yaklaşık 3’te birine denk geliyordu. Muhalefet bu tür sokağa çıkma çağrısını bir süredir yaparken, ilk sonuçlar felaket oldu. Sokağa çıkma yasağı, uygulamadan iki saat önce açıklandı ve insanlar panik içinde sosyal mesafeyi gözardı ederek sokağa çıktı ve alışveriş yaptı” yorumu yapıldı.

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Türkiye’nin corona virüsü ile mücadelede kendi yolunu çizdiğinin belirtildiği haberde, “Hafta içi 20 yaşın altındakilere ve 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Diğer vatandaşlara teoride sokağa çıkmaya izin verdi. Küçük işletmeler kapatılırken inşaat alanları çalışmaya devam etti… Lokantalar servis ve gel-al servisler için açık olurken, bankalarda da çalışma saatleri azaltıldı. Buna karşılık inşaatlar devam etti” ifadesi kullanıldı.

Haberde, “Bazı uzmanlar Türkiye’nin kısmen yasak ve kısıtlamalarının başarılı olabileceğini söylüyor. Yeter ki kırılgan olanlar korunsunlar ve sokağa çıkanlar da gerekli önlemleri alsınlar.