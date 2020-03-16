Son dakika… Çocuk yıldız yaşamını yitirdi: Henüz 21 yaşındaydı…

1990’lara damga vuran ve Türk televizyonlarında da yayınlanan Kalabalık ve Mutlu (7th Heaven) isimli dizinin çocuk yıldızı olarak şöhrete kavuşan Lorenzo Brino, 21 yaşında yaşamını yitirdi… Dün California’nın Yucaipa bölgesinde kullandığı 2016 model aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Brino, yoldan çıktı.

Yucaipa’da yaşayan Brino’nun yoldan çıktıktan sonra bir direğe çarptığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 yıl boyunca yayınlanan Kalabalık ve Mutlu isimli dizide ikiz kardeşiyle “Camden ikizlerini” canlandıran Brino, Sam karakterini 139 bölüm boyunca üstlenmişti. 1999 ile 2007 yılları arasında dizide rol alan Brino’nun ölümü sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Brino’nun kız kardeşi Mimi sosyal medya üzerinden, “Senin ne kadar önemli olduğunu söylemek hiçbir şey ifade etmez. Bu kısacık ömründe hayatlarımıza ışık getirdin, seninle 21 yıl boyunca yan yana yaşamanın ayrıcalığını tattım” mesajını paylaştı.