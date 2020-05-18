Son dakika… Corona bitmeden şimdi de doğa vurdu: Amphan siklonu hızını artırdı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan ve Bangladeş’te siklon korkusu yaşanıyor… Corona virüsüne karşı çok sıkı önlemler alan Hindistan ve Bangladeş sınırına doğru Amphan Siklonu’nun hızla ilerlediği açıklandı.

Yetkililer Bengal Körfezi’nde oluşan siklonun hızını son saatlerde artırdığını açıkladı. Rüzgar hızının saatte 240 kilometreye çıktığını açıklayan yetkililer fırtınanın dördüncü kategoriye denk geldiğini duyurdu. Hindistan ve Bangladeş sınırını vurması öngörülen siklon en kötü ihtimalle sel ve su baskınlarına sebep olacak. Uzmanlar, özellikle o coğrafyada benzer doğal afetlerin yaşandığını açıklarken, “Corona günlerinde ilk defa bu denli büyük bir fırtına yaşanacak” uyarısını yaptı.

Resmi verilere göre Bangladeş’te en az 22.268 Covid-19 vakası görülürken toplamda 328 insan da yaşamını yitirdi. Hindistan’da ise 96 bin 169 Covid-19 vakası tespit edilirken toplamda 3.029 insan yaşamını yitirdi.