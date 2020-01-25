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Son dakika… Corona faciası: Ölü sayısı artıyor… Avrupa’ya da sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
09:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona faciası: Ölü sayısı artıyor… Avrupa’ya da sıçradı

Virüsün Avrupa kıtasına da yayıldığı açıklandı. Fransa’nın başkenti Paris’te iki, Bordeaux kentinde ise bir vaka olduğu belirlendi.

Avustralya’da da corona virüsüne yakalanan bir hasta bulunduğu açıklandı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Avustralya Bordeaux Çin Fransa Paris son dakika
Son güncelleme: 09:07 25.01.2020
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