Son dakika… Corona faciası: Ölü sayısı artıyor… Avrupa’ya da sıçradı

Virüsün Avrupa kıtasına da yayıldığı açıklandı. Fransa’nın başkenti Paris’te iki, Bordeaux kentinde ise bir vaka olduğu belirlendi.

Avustralya’da da corona virüsüne yakalanan bir hasta bulunduğu açıklandı.

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