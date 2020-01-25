Son dakika… Corona faciası: Ölü sayısı artıyor… Avrupa’ya da sıçradı

Virüsün Avrupa kıtasına da yayıldığı açıklandı. Fransa&#8217;nın başkenti Paris&#8217;te iki, Bordeaux kentinde ise bir vaka olduğu belirlendi.. Avustralya&#8217;da da corona virüsüne yakalanan bir hasta bulunduğu açıklandı.. . AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-faciasi-olu-sayisi-artiyor-avrupaya-da-sicradi-5587402","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-faciasi-olu-sayisi-artiyor-avrupaya-da-sicradi-5587402","pageType":"yazi","pageIdentifier":5587402,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Corona faciasu0131: u00d6lu00fc sayu0131su0131 artu0131yor&#8230; Avrupa&#8217;ya da su0131u00e7radu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5587402,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-corona-faciasi-olu-sayisi-artiyor-avrupaya-da-sicradi-5587402/","headline":"Son dakika&#8230; Corona faciasu0131: u00d6lu00fc sayu0131su0131 artu0131yor&#8230; Avrupa&#8217;ya da su0131u00e7radu0131","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Avrupa","Avustralya","Bordeaux","\\u00c7in","Fransa","Paris","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1579932119,"datePublished":1579932119,"dateModified":1579932468,"info":"{"seo_news":"false"}"});