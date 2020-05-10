Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Corona ile doğa kendine gelirken korkutan fotoğraf

Corona virüsü sebebiyle dünyanın birçok bölgesinde fabrikaların durması, trafiğin azalması ve insanların evlerine kapanmasıyla birlikte doğanın kendine geldiği günlerde Avustralya'da çekilen görüntüler kafaları karıştırdı. Melbourne'deki bir nehrin renginin pespembe olması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr
09:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona ile doğa kendine gelirken korkutan fotoğraf

Avustralya’nın en büyük ikinci kenti olan Melbourne’de corona virüsü salgını sırasında çekilen görüntüler ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ülkede panik ve endişe yarattı.

Melbourne’daki Edgars Nehri’nde çekilen görüntülerde nehir suyunun neredeyse neon tonlarda pembe olması ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmaya devam ettiklerini açıklarken yerel basına konuşan bir görgü tanığı, “İlk  gördüğümde nehrin üzerinde plastik bir tabaka olduğunu sandım. Çok yoğun ve parlaktı sanki bir sabun gibi. Çok garip bir histi” ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise corona virüsü sebebiyle bazı işletmelerin kimyasal atıklarını doğaya attıklarını öne sürdü.

Avustralya Corona son dakika sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more