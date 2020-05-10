Son dakika… Corona ile doğa kendine gelirken korkutan fotoğraf

Avustralya’nın en büyük ikinci kenti olan Melbourne’de corona virüsü salgını sırasında çekilen görüntüler ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

Melbourne’daki Edgars Nehri’nde çekilen görüntülerde nehir suyunun neredeyse neon tonlarda pembe olması ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmaya devam ettiklerini açıklarken yerel basına konuşan bir görgü tanığı, “İlk gördüğümde nehrin üzerinde plastik bir tabaka olduğunu sandım. Çok yoğun ve parlaktı sanki bir sabun gibi. Çok garip bir histi” ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise corona virüsü sebebiyle bazı işletmelerin kimyasal atıklarını doğaya attıklarını öne sürdü.